„Die Zusammenlegung von Feuerwehr und Polizei an einem Standort ergibt definitiv Sinn“, sagt Brandenburgs Finanzministerin Katrin Lange (SPD). Entsprechend werden die Pläne in Potsdam vorangetrieben, in Schwedt auch Tatsachen zu schaffen, in Sachen Sicherheitsstandort. In Kürze soll die Planun...