Das Format „Deutschland sucht den Superstar“ ohne Dieter Bohlen ist kaum vorstellbar. Und doch geht die Ära zu Ende, wie der Sender RTL am Donnerstag verkündet hat. Pop-Titan Dieter Bohlen, der inzwischen ja auch eher ein Pop-Opa ist, hört auf. Nun stellt sich die Frage: Wer folgt auf den Olymp des Chefs der DSDS-Jury?

Der Uckermark-Anzeiger fragt daher seine Leser: Wer soll es machen? Zeit hat demnächst beispielsweise Joachim Löw, wenn er als Bundestrainer aufhört und wenn die Jungs von Jürgen „Kloppo“ Klopp in der Premierleague so weiter spielen, könnte es sein, dass er bald doch einen neuen Job benötigt. Er ist also auch ein potenzieller Kandidat mit erfrischendem Humor.