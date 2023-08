„Fast 100 Prozent unserer Kunden kommen aus Deutschland“, sagte ein Angestellter einer Tankstelle in Cedynia. Die Deutschen sind unsere wichtigsten Einzelhandelskunden, denn obwohl die Kraftstoffpreise in Polen gestiegen sind, sind sie immer noch deutlich niedriger als an den Tankstellen in Deutschland.

Superbenzin an der Tankstelle in Krajnik Dolny am Freitagvormittag bei 1,63 Euro pro Liter, während er in Deutschland 1,95 Euro pro Liter betrug, eine Differenz von 0,32 Euro pro Liter. Bei Diesel ist der Preisunterschied mit 0,23 Euro pro Liter etwas geringer. „Gerade für Autofahrer, die in Grenznähe wohnen, ist es noch verlockender, in Polen zu tanken, denn sie verbrauchen für die Fahrt kaum Kraftstoff", sagte der Tankstellenmitarbeiter in Krajnik Dolny. Bei einer 50-Liter Tankfüllung spare man entsprechend bis zu 16 Euro.

Lohnt es sich wirklich, in Polen zu tanken?

Man muss berücksichtigen, wie viel man tankt und wie oft. Manche Leute fahren abends an die Tankstelle, weil sie nicht im Stau vor der Zapfsäule stehen wollen. Klar im Vorteil sind die in Grenznähe lebenden Menschen. Viele fahren regelmäßig und kennen sich mit den „Regeln“ auf polnischer Seite bestens aus. Andere dagegen sind aus Unwissenheit schnell überrumpelt. Wie bei der Kartenzahlung, bei der Kunden immer in der polnischen Währung Złoty bezahlen sollten, um die verhältnismäßig hohen Kosten für die Währungsumrechnung durch die Bank zu vermeiden.

„Jeder sollte daran denken, keine großen Mengen an Kraftstoff in Kanistern mitzuführen“, rät der Mitarbeiter der Tankstelle. Deutsche, die zusätzlich Benzin oder Diesel mit sich führen, müssen sich auf 20 Liter beschränken. Bei Überschreitung dieser Grenze sind entsprechende Steuern zu zahlen.

Die häufigsten Besucher sind diejenigen, die direkt an der Grenze wohnen und eine große Nähe zu polnischen Städten haben. In anderen Fällen lohnt es sich oft nicht mehr.

In den kommenden Tagen müssen sich die Tanktouristen aus der Region um Schwedt auf Behinderungen wegen Brückeninstandsetzungsarbeiten auf der B166 einstellen. Vom 7. bis 18. August werden unter halbseitiger Sperrung Kanalabdeckungen auf der Brücke über der Hohensaaten-Friedrichsthaler Wasserstraße ausgewechselt, informierte der Landesbetrieb Straßenwesen.