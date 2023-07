In Deutschland sind die Preise für Diesel und Benzin wieder deutlich gestiegen. Da kann das Tanken im Nachbarland Polen schnell zu einer preiswerteren Alternative werden. Ein aktueller Vergleich.

„Die Kraftstoffpreise an deutschen Tankstellen ziehen wieder spürbar an. Auf Wochensicht haben sich sowohl Diesel als auch Benzin im Schnitt um mehrere Cent verteuert“, teilt der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) auf seiner Website mit.

Laut ADAC-Auswertung vom 25. Juli 2023 kostete der Liter Diesel im Tagesdurchschnitt 1,670 Euro. Das sind 4,2 Cent mehr als in der Vorwoche. Für einen Liter Super-E10-Benzin mussten Autofahrer an der deutschen Tankstelle im Mittel 1,825 Euro zahlen, was auf Wochensicht einer Verteuerung um 3,6 Cent entspricht.

Preisdifferenz zwischen Diesel und Super E10 liegt derzeit bei 15 Cent. „Diese Lücke wird zunehmend kleiner. Noch vor einigen Wochen betrug der Unterschied fast 22 Cent. Diesel wird um etwa 20 Cent je Liter niedriger besteuert als Benzin“, Dieliegt derzeit bei 15 Cent. „Diese Lücke wird zunehmend kleiner. Noch vor einigen Wochen betrug der Unterschied fast 22 Cent. Diesel wird um etwa 20 Cent je Liter niedriger besteuert als Benzin“, so der ADAC.

Zur Ursache erklärt der ADAC: „Der Grund für die deutliche Verteuerung ist der Anstieg des Rohölpreises. Ein Barrel der Sorte Brent kostet derzeit rund 83 US-Dollar.“ Denn sei das Preisniveau an den deutschen Tankstellen deutlich überhöht, „was der Mineralölbranche schon erhebliche Margen beschert hat.“

So sieht es alternativ an polnischen Tankstellen aus - am Beispiel des Polenmarktes Hohenwutzen. Dort kostet der Liter Super aktuell 1,53 Euro. Bei Plus sind es 1,63. Diesel kostet auf dem Polenmarkt 1,44 (Stand 28. Juli, 15.40 Uhr). Die Preise können hier in Echtzeit abgerufen werden. Die Kraftstoffe werden nach Angaben des Betreibers über einen Direkthändler von der PCK-Raffinerie in Schwedt bezogen.

Laut Benzinpreis.de gibt es den Liter Super in Zgorzelec bei Görlitz für 1,48 Euro, den Liter Diesel in Leknica für 1,43 Euro.