Noch muss der kleine Carol mit der kleinen Kiste vorliebnehmen, für den Auslauf im größeren Katzengehege des Tierheims Schwedt ist der vielleicht vier Monate alte Kater noch etwas zu schreckhaft. Carol wurde zusammen mit zwei Geschwistern in einer Gartensparte gefunden. Die kleinen Katzen hatten bislang scheinbar so gar nichts mit Menschen am Hut. Entsprechend scheu reagieren sie.

Lediglich Carol hat sich in den letzten Tagen schon ein wenig an die Tierschützer gewöhnt. Der niedliche Kerl braucht allerdings auch in naher Zukunft etwas mehr Zuwendung, damit er gänzlich seine Angst vor den Menschen ablegen kann.

Tierheimchefin stellt für Carol positive Prognose

„Da sich Carol bereits streicheln lässt, stehen seine Chancen gut, sich auf eine menschliche Familie einzulassen“, schätzt Ursula Wyrembeck das Tier ein.

„Und weil der kleine Kerl ein ganz Süßer ist, muss sich doch schnell jemand finden, der sich seiner annimmt und ihm ein schönes Zuhause bietet. Über das Spielen kann sicher auch eine feste Bindung zu Carol aufgebaut werden, denn wie alle kleinen Katzen liebt er das Spiel – egal ob mit Artgenossen oder einem Zweibeiner“, so die Leiterin des Schwedter Tierheims.

