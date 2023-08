Katze Emma wurde bereits 2019 aus dem Tierheim adoptiert. In ihrem neuen Zuhause lebte sie nicht als Einzelkatze, sie teilte sich das Reich mit einem älteren Kater. Jahre lang ging alles gut, bis die friedliche Stimmung in den vergangenen Wochen kippte. Plötzlich wurde Emma immer wieder von ihrem Artgenossen attackiert. Einen Grund konnten die Besitzer der Tiere nicht ausmachen. In ihrer Verzweiflung sahen sie nur die Möglichkeit, sich von einem der beiden Tiere zu trennen.

Jugend wird Emma aus Schwedt zum Verhängnis

Die Opferrolle ging an Emma, die mit ihren 5 Jahren bessere Vermittlungschancen haben würde, als der dominante Kater. Der Verlust ihrer Familie hat die Katze sehr mitgenommen. Im Tierheim verkriecht sich Emma meist, wenn Menschen hereinkommen. Dennoch sind die Tierschützer sicher, dass sich Emmas Gemütszustand bei entsprechender Zuwendung wieder aufhellt.

„Sie ist nicht aggressiv, vielmehr ist sie sehr schüchtern und hat Angst vor dem Unbekannten in der neuen Umgebung. Darum suchen wir für sie verständnisvolle Adoptiveltern, die ihr ein eher ruhiges Zuhause bieten“, so Tierheimleiterin Ursula Wyrembek.

Kontakt zum Tierheim unter Telefon 03332 523933.