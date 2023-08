In einer Welt, in der das Zusammenleben manchmal kompliziert sein kann, leiden manchmal auch die Tiere. So wie Malu, dessen Schicksal mit dem Zusammenziehen eines jungen Paars verknüpft ist. Sein neues Zuhause hatte einen Haken, es lebte bereits eine Katze darin. Ein No-Go für den einjährigen Kater.

Schnell wurde offensichtlich, dass sie nicht die besten Freunde werden würden. Eine unüberwindbare Barriere zwischen den Tieren zwang die Menschen, die sie liebten, eine schwerwiegende Entscheidung zu treffen.

Kater sehnt sich nach Nähe

In der Hoffnung, das Beste für ihre geliebten Samtpfoten zu tun, kamen sie zu dem Entschluss, Kater Malu ins Tierheim zu bringen. Die Besucher des dortigen Katzengeheges erkennen sofort, dass sich der zutrauliche Kater nach der vertrauten Nähe der Menschen sehnt. Er buhlt förmlich um die seit Tagen so vermissten Streicheleinheiten und die Aufmerksamkeit, die ihm die Tierschützer in dem von ihm gewünschten Umfang in ihrem Alltag eben nicht bieten können.

„Wir suchen für Malu ein neues Zuhause, in dem er die ungeteilte Aufmerksamkeit seiner Besitzer genießen kann, ohne die Präsenz einer anderen Katze, die die Harmonie stört“, erklärt Ursula Wyrembek. Kater Malu wolle in Zukunft eben wieder im Mittelpunkt stehen und die ihm gebotenen Streicheleinheiten und Zuneigung nicht mit Konkurrenz teilen, so die Leiterin des Tierheims.

Malu ist eine reine Wohnungskatze

Malu sei bislang als reine Wohnungskatze gehalten worden, was auch so beibehalten werden könne, so Wyrembek. Eine liebevolle häusliche Umgebung sei dem Kater wichtiger, als ein Umherstreifen außerhalb der Wohnung. Malu ist kastriert und gechipt ist kann sofort vermittelt werden.

Kontakt zum Tierheim unter Telefon 03332 523933.