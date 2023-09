Noch schaut ein kleines Häufchen Elend erwartungsvoll in Richtung Besucher, wenn sich die Tür zum Ruheraum des Tierheims öffnet. Die zierliche schwarze Katze muss sich noch von der Kastration erholen, klettert dennoch zielstrebig aus ihrer Box und buhlt um ein paar Streicheleinheiten.

„Unser kleines Sorgenkind macht jetzt schon eine viel bessere Figur, als vor vier Wochen“, erzählt Ursula Wyrembek. Judy, wie die Tierschützer die Katze tauften, kam als Fundtier zu ihnen.

Letzte Chance zu Überleben

„Völlig ausgemergelt und kraftlos", erinnert sich die Leiterin des Tierheims. Man wurde in der Nähe des Bahnhofsquartiers auf das Tier aufmerksam. „Judy strich, scheinbar orientierungslos, um das Sonnenhaus herum. Sie ließ sich problemlos einfangen und transportieren. Als wenn sie ahnte, es ist ihre letzte Chance zum Überleben", so die Leiterin des Schwedter Tierheims.

In den vergangenen Wochen haben die Mitarbeiter und Helfer des Tierheims die sehr geschwächte Katze liebevoll umsorgt und aufgepäppelt. Sie haben ihr wieder Kraft und Zuversicht gegeben. Noch ist sie nicht ganz fit, auch am Muskelaufbau muss noch gearbeitet werden, aber dennoch steht einer Vermittlung in den kommenden Tagen nichts im Wege, heißt es aus dem Tierheim. Von dort kommt auch die Empfehlung, Judy künftig besser als reine Wohnungskatze zu halten.

Besonderer Ansporn der Mitarbeiter und Helfer

Nachdem sie ihren letzten Ausflug beinahe mit dem Leben bezahlt hat, mache sie auch keine Anstalten mehr, das Haus verlassen zu wollen. Ihr neues Zuhause sollte ein Ort sein, an dem sie sich sicher und geborgen fühlen kann. Das sei der Ansporn der Mitarbeiter und Helfer des Tierheims, die sich jeden Tag dafür einsetzen, dass Tiere wie Judy eine zweite Chance bekommen.

Kontakt zum Tierheim unter Telefon 03332 523933.