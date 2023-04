Auf sechs Jahre schätzen die Mitarbeiter des Schwedter Tierheims das Alter ihres Neuzugangs Boris. Der Labrador-Mix wurde von Tierschützern am Straßenrand gefunden. Vermutlich lebte er wochenlang auf der Straße, fast verhungert und dehydriert hätte der sanfte Rüde ohne Hilfe sicher nicht länger überlebt.

Nachdem das Tier wieder aufgepäppelt wurde, kann Boris jetzt auf eine zweite Chance hoffen, ein neues Zuhause zu finden.

„Das Tierheim Schwedt hat die Aufgabe übernommen, Boris in ein neues Zuhause zu vermitteln. Am besten wäre ein Haus mit Grundstück, da Boris nicht für die Wohnung geeignet ist“, sagt Ursula Wyrembeck. Die Leiterin des Tierheims beschreibt den Rüden als sehr ruhig.„Boris läuft gut an der Leine, versteht sich mit Katzen und Artgenossen, kennt aber noch keine Kommandos. Wer auf der Suche nach einem loyalen und liebevollen Haustier ist und ein Haus mit Grundstück hat, für den könnte Boris der perfekte Hund sein“, wirbt Wyrembeck.