Kani hatte es bereits geschafft, und ist einem traurigen Tierschicksal in Bulgarien entronnen. Sie fand eine Familie in Deutschland - aber nicht für immer. Nicht vorhersehbare gesundheitliche Gründe zwangen ihre neuen Besitzer zu der schweren Entscheidung, Kani im Tierheim in Schwedt abzugeben. In der Hoffnung, die Tierschützer finden schnell ein neues Zuhause für die zweijährige Mischlingshündin.