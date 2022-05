Bei einem Bootsausflug ist ein 56-Jähriger auf dem Oberuckersee in der Uckermark ins Wasser gefallen und gestorben. Rettungskräfte hatten ihn geborgen, Wiederbelebungsversuche waren vergeblich, wie die Polizei in Frankfurt/Oder am Dienstag mitteilte. Der Notarzt konnte nur noch dessen Tod feststellen.