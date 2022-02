Der Fahrer eines BMW verlor am 14. Februar, gegen 5.45 Uhr, in der Straße Kuhheide in einer Kurve die Gewalt über den Pkw, kam von der Straße ab und prallte an eine Laterne. Diese stand danach schief. Der 42- jährige Fahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gefahren.

Ein Drogenschnelltest ergab einen positiven Wert, deshalb nahm ein Arzt im Krankenhaus eine Blutprobe ab. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein. Der PKW war nicht mehr betriebstüchtig. Der Schaden liegt bei 6.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die Straße an der Unfallstelle voll gesperrt.