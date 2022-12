Am Donnerstagabend (08.12.2022) verlor ein 63-jähriger Fahrer eines Sattelschleppers in der Berliner Straße in Schwedt plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er geriet auf Höhe der Einfahrt zum Nordcenter auf die linke Spur.

Im weiteren Verlauf streifte der LKW mehrere Bäume und kam erst an einer Bushaltestelle zum Stehen. Die Rettungskräfte der Feuerwehr bargen den eingeklemmten Bulgaren aus dem Führerhaus.