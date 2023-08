Am Sonntag (6. August) waren Polizisten gegen 10.30 Uhr auf Streife in der Brückenstraße in Schwedt unterwegs, als sie einen Mann am Straßenrand entdeckten. In unmittelbarer Nähe lag ein umgestürztes Motorrad.

Obwohl der 39-Jährige keine Verletzungen aufwies, wurde den Beamten schnell klar, dass Alkohol im Spiel sein könnte. Ein Test bestätigte den Verdacht: Der Mann hatte einen Promillewert von 2,59.