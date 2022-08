Am Dienstag (2. August) gegen 8 Uhr wurde der Polizei ein Verkehrsunfall gemeldet. Daran beteiligt waren ein Seat Leon, ein Skoda Fabia sowie ein Mercedes Vito.

Nach ersten Erkenntnissen prallte an der Auffahrt zum Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Parkstraße der Seat auf den Skoda und in weiterer Folge ist dann auch der Kleintransporter beschädigt worden. Der 85-jährige Fahrer des Skodas sowie die 32 bzw. 52 Jahre alten Insassen des Vitos erlitten dabei Verletzungen. Der entstandene Sachschaden wird mit rund 20.000 Euro angegeben.