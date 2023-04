Vandalen haben den roten „Glückspilze on Tour“-Personentransporter der SSV PCK 90 Schwedt beschädigt. „Vermutlich in der Nacht vom Freitag, dem 21. April 2023, zu Sonnabend wurde das an der Dreiklang-Sporthalle in Schwedt geparkte Fahrzeug mit Sprühlack verunstaltet“, so Hardy Lemke, Geschäftsführer des Vereins.

Fahrzeug war Spende der Schwedter Stadtsparkasse

„Der Transporter ist für den Verein von großer Bedeutung, da er für die Beförderung unserer Sportler zu Wettkämpfen, Trainingslagern und anderen sportlichen Aktivitäten genutzt wird“, heißt es weiter aus dem Verein. Die Schwedter Stadtsparkasse habe den Transporter dem Verein als großzügige Spende übergeben.