Ein schwerer Unfall hat sich am Donnerstag auf der Berliner Allee in Schwedt ereignet. Die Polizei meldete am Nachmittag den Zusammenstoß eines Motorrades mit einem Fahrrad. Dabei wurde die 56-jähriges Radfahrerin so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungshubschrauber zur Notbehandlung ins Krankenhaus nach Eberswalde transportiert werden musste.

Schwere Kopfverletzungen

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei führte ein Vorfahrtfehler zum Un...