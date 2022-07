Die intensive Suche nach einem seit Dienstagmittag (19. Juli) vermissten Mann in Schwedt ist bislang ohne Erfolg geblieben. Der 56-Jährige war gegen 11.35 Uhr aus einer betreuten Einrichtung im Ortsteil Criewen verschwunden und seitdem fehlt jede Spur von ihm. Der Gesuchte benötigt regelmäßige medizinische Unterstützung.

Die Polizei hat nun ein Bild des Vermissten veröffentlicht und bittet die Bevölkerung um Mithilfe Wer hat den Mann seit Dienstag gesehen?

Dieser 56-Jährige ist in Criewen bei Schwedt vermisst gemeldet worden. Er ist auf Medikamente angewiesen. © Foto: Polizeidirektion Ost

Ihre Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiinspektion Uckermark, wo man unter der Rufnummer 03984 350 Ihre Angaben rund um die Uhr entgegennimmt. Das ist auch per Internetwache www.polizei.brandenburg.de (Hinweis geben) möglich. Sie können sich natürlich ebenso an jede andere Polizeidienststelle wenden.