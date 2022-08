Monty haben die Mitarbeiter im Schweder Tierheim den etwa dreijährigen Kater getauft. Er landete als Fundtier bei den Tierschützern, die immer noch nicht die Hoffnung aufgegeben haben, dass die Vorbesitzer oder jemand aus der näheren Umgebung ihn wiedererkennen und der Kater so wieder in sein angestammtes Zuhause kommt. Dieses könnte sich durchaus im Bereich der Kummerower Straße in Schwedt befinden. Dort wurde Monty aufgelesen und anschließend ins Tierheim gebracht.