Mischlingshündin Kani im Schwedter Tierheim stellt die Tierschützer nach vier Wochen immer noch vor tägliche Herausforderungen. Die eigentlich aus Bulgarien stammende Hündin ist kaum zu bändigen. So jedenfalls beim täglichen Ausgang an der Leine. Die Leine bleibt dauernd gespannt, die zweijährige Hündin stellt sich bei Kommandos taub. „Was ihr fehlt, ist eine aktive Hundeschule“, erklärt Jasmin Rohde, Hauptverantwortliche für die Hunde im Schwedter Tierheim.„Wenn wir für Kani eine sportliche Familie, gern auch mit schon größeren Kindern, finden könnten und diese sich dann auch noch die Zeit für das Training in Sachen Gehorsamkeit nimmt, würde uns eine große Last von den Schultern genommen“, sagt Rohde. Dabei hat die Tierpflegerin sogar schon selbst damit liebäugelt, Kani zu sich zu nehmen.