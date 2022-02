Pius - ein großer Name für einen kleinen Kerl. Besser gesagt Kater. Die Tierschützer in Schwedt haben sich dem Tier angenommen, dass im Bereich der stadtauswärts führenden Berliner Straße gefunden wurde. „Wir hoffen natürlich, dass jemand den noch recht jungen Kater wiedererkennt und sich bei uns meldet“, so Ursula Wyrembek, Leiterin des Schwedter Tierheims. Sollte das allerdings nicht der Fall sein, stehe Pius eben zur Vermittlung in ein neues Zuhause bereit.

Kater Pius ist sehr temperamentvoll

Vermittlung Tierheim Schwedt Katze Patty ist vorsichtig, kuschelt aber gern – wer nimmt sie auf? Schwedt „Da der Kater so temperamentvoll ist, wäre es sicher gut, wenn ein Haus mit Grundstück für seinen jugendlichen Elan findet. Pius würde sicher seinen Freigang genießen“, sagt Ursula Wyrembek. Doch noch hofft sie eben, dass er sich nur verirrt hat, und noch nicht ganz auf sein bisheriges Zuhause fixiert war. Denn auch die Rückkehr nach dem Freigang muss den Katzen erst anerzogen werden. Einige brauchen manchmal etwas länger, sich mit der gewonnen Freiheit zu arrangieren.

Pius wird von den Tierschützern gechipt und entwurmt vermittelt. Seine Jugend steht einer Kastration noch im Wege.

Kontakt zum Schwedter Tierheim unter Telefon 03332 523933