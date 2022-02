Vorsicht ist das Mittel ihrer Wahl. So lässt das Wesen von Patty beim Besuch im Schwedter Tierheim gut beschreiben. Denn die dreijährige Katze prüft lieber erste etwas genauer, wer ihr da warum mit der Hand ans Fell will. Ist der Bann aber einmal gebrochen, kommt sie auch schon von allein, um sich die schon in ihrer früheren Umgebung lieb gewonnenen Streicheleinheiten einzufordern.