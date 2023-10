Laufwettbewerbe auf einer echten Start- und Landebahn – das macht das Besondere vom Airport Run und der Blade Night in Neuhardenberg aus. Die Anmeldezahlen zum 7. Oktober sind vielversprechend. Doch trotz der abgelaufenen Meldefrist sind noch Anmeldungen möglich.

„Jeder, der noch mitlaufen möchte, ist willkommen“, sagt Christa Moritz, Projektreferentin beim Airport Neuhardenberg, gegenüber der MOZ. „Wir richten einen Extra-Stand für Nachmeldungen ein“, kündigt sie an. Die Nachmeldegebühr beträgt 5 Euro.

Wie Airport-Chef Uwe Hädicke informiert, wird in diesem Jahr erstmalig ein Shuttlebus von Seelow nach Neuhardenberg fahren. Dieser wurde von der Kindervereinigung Seelow organisiert und die Nutzung ist kostenlos. Die Hinfahrt am Sonnabend startet um 16 Uhr am Seelower Marktplatz und führt direkt zur Laufstrecke. Gegen 20 Uhr fährt der Bus dann wieder zurück nach Seelow. Teilnehmer und Besucher der Veranstaltung , die mit dem eigenen Fahrzeug anreisen, erreichen die Parkplätze über die Oderbruchstraße von der B167 aus. Die Anschrift lautet Oderbruchstraße 24a in 15320 Neuhardenberg.