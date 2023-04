Am Montag, 17. April, wurde sie von einem Vertreter des FIA, dem Dachverband von Automobilclubs und Motorsport-Vereinen mit Sitz in Paris, für den ersten EM-Lauf der 2023er-Serie abgenommen – die Rennstrecke an den Seelower Höhen. Zuvor war sie von den rund 100 Mitgliedern des MC dafür präpariert worden, informiert MC-Vorsitzender Gordon Wühler, Org-Leiter der Großveranstaltung.

Gemeinsam mit ihm, Christian Bresch und Rainer Lehmann werden die meisten Mitglieder des Vereins in die Vorbereitung und Durchführung der Wettrennen eingebunden sein, für die sich 110 Fahrer aus 15 Ländern angemeldet haben.

Autocross 2022 in Seelow: Tourenwagen absolvieren die Naturrennstrecke an den Seelower Höhen.

© Foto: Matthias Lubisch

Fahrer-Vorstellung am Kulturhaus

Für diesen EM-Lauf, der am 13. und 14. Mai über die Bühne gehen wird, haben sich die Gastgeber in diesem Jahr etwas ganz Besonderes ausgedacht. Und zwar wird es am Vorabend, 12. Mai, vor dem Kulturhaus Seelow eine Vorstellung der Teilnehmer geben. Um 18 Uhr geht diese Show los; ab 19 Uhr wird dort die Band „Avalon“ einheizen. Auch die Simson-Freunde aus Letschin werden mit ihren heißen Öfen vorfahren.

Seelower im EM-Fieber: Org-Leiter Gordon Wühler, Vorsitzender des MC Seelow, will in diesem Jahr die Seelower am Vorabend der Rennläufe mit einer Premiere überraschen.

© Foto: Ulf Grieger

Ab 21 Uhr präsentieren sich die Fahrer mit ihren Boliden, den Buggys und Tourenwagen. Sie kommen aus dem abgesperrten Fahrerlager am Sender über die Straße der Jugend zum Kulturhaus-Vorplatz, wo man ihnen ganz nahe kommen kann. Darunter der zehnfache Europameister Bernd Stubbe aus Rhede (Ems), der in diesem Jahr lediglich das Seelower EM-Rennen fahren wird, das auch unter den Fahrern am beliebtesten ist und als Highlight jeder EM-Serie gilt. Andreas Flasher, der auch Streckensprecher des MC Seelow ist, wird mit Hartmut Sommer die Show moderieren, die Fahrer vorstellen und Interviews mit ihnen führen. Einen Vorgeschmack gibt der MC Seelow bereits auf seiner Facebook-Seite . Täglich werden dort drei Fahrer im Foto vorgestellt.

Staub, Lärm und tollkühne Manöver: Das ist das Fluidum, das den Reiz der Naturrennbahn Seelower Höhen ausmacht.

© Foto: Matthias Lubisch

Zu den rund 110 Teilnehmern gehören auch einige Frauen wie die Spanierin Ares Lahoz mit ihrem Speedcar oder Claudia Windschiegl mit ihrem Porsche Carrera. Sie ist die Frau von Stefan Windschiegl, der mit seinem Lamborghini Gallardo die Blicke auf sich ziehen wird. Die Sportkommissare, also die Schiedsrichter, kommen aus Polen, Tschechien und Norwegen.

Karten gibt es an der Rennstrecke

„Die Tourenwagen fahren ein Einladungsrennen; ihr Wettbewerb gehört nicht zum EM-Lauf“, erklärt Gordon Wühler. Begonnen wird am Samstag, 13. Mai, mit den Trainingsläufen ab 10 Uhr. Am Sonntag beginnen die Rennen um 9 Uhr. Karten gibt es direkt an der Strecke, so der Organisationsleiter. Erwartet werden mindestens so viele Gäste wie im vorigen Jahr, als der MC Seelow den zweiten Lauf zur Deutschen Meisterschaft ausgerichtet hatte, weil der EM-Lauf 2022 in die Niederlande vergeben worden war. Da wurden 5700 Besucher gezählt. „Ich hoffe, dass es diesmal noch mehr werden“ so Wühler.

Im Umkreis von 30 Kilometern werden die Hotel- und Pensionsbetten ausgebucht sein. An der Strecke müsse aber niemand befürchten, nichts mitzubekommen, weil es so voll wird: „Das Schöne an unserer Anlage ist, dass man von jedem Punkt aus fast alles einsehen kann“, so der Org-Leiter. Die Finalläufe beginnen am Sonntag ab 15 Uhr. Im Anschluss erfolgen die Siegerehrungen.

Parkplätze für die Besucher gibt es im gesamten Stadtgebiet. So können u.a. die Parkplätze am Kulturhaus, am Markt oder in der Feldstraße genutzt werden. Gordon Wühler ist sicher, dass man in Seelow wohl wieder spüren wird, dass da ein Großereignis stattfindet. Natürlich wird es auch Motorengeheul und Staubwolken geben. Dafür lieben die Fans und Fahrer solche Veranstaltungen auch.

Doch Gordon Wühhler, der zudem Vorsitzender des Deutschen Autocross-Verbandes ist, blickt auch in die Zukunft des Autocross. Der Seelower EM-Lauf wird zwar noch ganz mit Benzinern gefahren. Es gebe aber auch schon Überlegungen, zu E-Fuels überzugehen. Und schließlich werde man sich auch nicht der E-Technik verschließen können. „Damit ist man zwar schneller und es staubt auch. Aber der Sound fehlt dann eben und der macht viel aus“, weiß Gordon Wühler. Sein größter Wunsch für die EM-Rennen ist schönes Wetter. Denn bei Sonnenschein kann die schöne Naturennstrecke an den Seelower Höhen ihren ganzen Reiz entfalten.