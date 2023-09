Die schmucken Fahrzeuge an der Gusower Straße zwischen Werbiger Straße und Holunderweg in Seelow sind verschwunden. Lediglich die Hinweis- und Werbeschilder zeugen noch davon, dass dort über viele Jahre ein Autohaus war. An der Werkstatt-Halle ist zu lesen, dass dort aus technischen Gründen gesc...