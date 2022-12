Übergabe der Straße nach Basta: Seit September 2021 wurde die 2,7 Kilometer lange Verbindungsstraße von der Domäne Wollup ins Vorwerk Basta gebaut. Am Mittwoch, 14. Dezember, wurde die neue Straße übergeben. An den Kosten in Höhe von 2,8 Millionen Euro hat sich das Land zu 75 Prozent beteiligt. Erneuert wurden drei Durchlässe und die Brücke über den Letschiner Hauptgraben. © Foto: Ulf Grieger