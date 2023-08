Am 15. August kommt es um 18 Uhr zum Duell der beiden Bürgermeisterkandidaten Robert Nitz (amtierender Bürgermeister, parteilos) und Falk Janke (AfD). Da es nur zwei Vorschläge gibt, fällt tatsächlich zur Bürgermeisterwahl in Seelow am 27. August die Entscheidung darüber, wer die Geschicke der Stadt bis 2031 bestimmen wird.

Eine Stichwahl wird bei normaler Wahlbeteiligung nicht nötig sein. Vor sechs Jahren hatten sich von den 4588 Wahlberechtigten der Kreisstadt über 3057 (66,6 Prozent) an der Wahl beteiligt.

Letztes Kandidatenforum vor sechs Jahren

Fast genau sechs Jahre ist es her, dass die MOZ das letzte Kandidatenforum zur Bürgermeisterwahl in Seelow veranstaltet hatte. Im September 2017 gab es vier Kandidaten für das hauptamtliche Bürgermeisteramt in Seelow. Die Bürgermeisterkandidaten Jörg Schröder (Amtsinhaber, parteilos), Alexander Lehmann (Grüne/B90), Detlev Frye (AfD) und Judith Kroel (parteilos) stellten sich den Fragen der Anwesenden. Vor sechs Jahren hatten sich von den 4588 Wahlberechtigten der Kreisstadt über 3057 (66,6 Prozent) an der Wahl beteiligt. Die Wahl am 27. August 2023 ist notwendig, weil Bürgermeister Jörg Schröder im April verstorben war.

Drei Minuten Zeit für Antworten

Beim MOZ-Kandidatenforum, an dem auch Beate Bias von der MOZ-Chefredaktion und Politikredakteur Dominik Guggemos von der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft teilnehmen, beantworten die Kandidaten zunächst Fragen zur Stadtpolitik, für die sie jeweils drei Minuten Zeit haben. Im Anschluss haben die Gäste im großen Saal des Kulturhauses die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Für die Veranstaltung, die wie 2017 von Lokalredaktionsleiter Ulf Grieger moderiert wird, sind 90 Minuten veranschlagt.

Nach einer kleinen Umfrage der Lokalredaktion zur Kultursommernacht am 11. August gehen viele Seelower von einem Kopf-an-Kopf-Rennen zur Wahl aus. Dies vor allem vor dem Hintergrund steigender Umfragewerte der AfD. Im Juli 2023 war in der Kleinstadt Raguhn-Jeßnitz erstmals in Sachsen-Anhalt ein hauptamtlicher AfD-Bürgermeister gewählt worden.