Herr Ohle, wie viele Wähler gibt es eigentlich bei dieser Landratswahl?

Es gibt bei der Landratswahl 166.988 Wahlberechtigte in Märkisch-Oderland. Bei der Bundestagswahl, bei der der Wahlkreis ja bekanntlich in den Barnim hineinreicht, sind es insgesamt rund 230.000 Wähler.

Kreiswahlleiter Michael Ohle

© Foto: Doris Steinkraus

Erstmals wurden in kleineren Dörfern der Mark keine Wahllokale mehr zugelassen. Geht der Trend nun zur Briefwahl?

Wir können zumindest schon sehen, dass es zum Zeitpunkt 23. September, also drei Tage vor der Wahl, zur Landratswahl bereits rund 41.000 Wahlbriefe gibt. Im Vergleich zur vorigen Landratswahl im Jahre 2013 ist das eine ganz beachtliche Steigerung. Denn damals hatte es nur 18.000 Briefwähler in MOL gegeben. Die Wahlbriefe zur Bundestagswahl gehen an die Wahlbehörden der Ämter und Gemeinden.

Wie viele Wahllokale gibt es für die Briefwahl?

Die Briefwahl zur Landratswahl wird im Landratsamt in Seelow ausgezählt. Dort werden 29 Briefwahllokale eingerichtet, die mit jeweils sieben Personen besetzt werden. Also insgesamt sind rund 210 Mitarbeiter der Kreisverwaltung am Sonntag damit beschäftigt. Die Briefwahl zur Bundestagswahl wird in den Wahllokalen vor Ort ausgezählt.

Wann kann man am Sonntag etwas zur Wahlbeteiligung erfahren?

Gegen 14 Uhr wird der Stand der Wahlbeteiligung bis dahin vorliegen. Auf der Homepage der Kreisverwaltung Märkisch-Oderland werden wir laufend aktuelle Informationen zur Wahl veröffentlichen.