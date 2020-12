Es brach aus Thomas Köhler am Donnerstag in der Sitzung der Gemeindevertreter in der Turnhalle förmlich heraus. In der Fragestunde der Abgeordneten erinnerte er an das erst jüngst vom Land veröffentlichte Gutachten, wonach es nur noch Badeaufsichten an Gewässern brauche, an denen Eintritt genom...