Mitten in der Nacht wurde die Polizei zu einem mutmaßlichen Einbruch in den Kleinbahndamm in Golzow gerufen. Der Anrufer hatte verdächtige Geräusche gehört und ging von Dieben aus.

Statt auf Einbrecher stießen die Polizisten bei der Durchsuchung jedoch auf eine Hanfplantage und zwei Karabinerwaffen. Der Bewohner konnte den Polizisten weder die erforderliche Waffenbesitzkarte noch ein amtliches Dokument zu der Unbrauchbarmachung vorweisen, teilte die Polizei am Montag (9. Oktober) mit. Nun muss sich der junge Mann wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.