Mit einem Bürgerfest im Park von Schloss Bellevue würdigt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in jedem Jahr das ehrenamtliche Engagement von Leuten aus der gesamten Bundesrepublik. Am Sonnabend (9. September) werden 3000 Gäste erwartet. Bereits am Vorabend (Freitag, 8. September) gibt es einen Empfang für Menschen, die „mit ihrem herausragenden ehrenamtlichen Einsatz zu einer lebendigen Zivilgesellschaft beitragen“, heißt es auf der Homepage vom Bundespräsidialamt.

Für diesen Abend hat auch Sven van Dyk in seiner Funktion als Obermeister der Innung des Maler- und Lackiererhandwerks Oderland eine Einladung erhalten, der er allerdings nicht folgen wird.

Es ist bereits das zweite Mal, dass van Dyk den Bundespräsidenten treffen könnte. „Ich habe ziemlich mit mir gerungen“, erzählt der Handwerker im Gespräch mit dieser Zeitung. Der Empfang in Berlin würde am Freitag um 15 Uhr beginnen und bis in die späten Abendstunden hinein andauern. Genau parallel dazu läuft in Lebus eine Veranstaltung in der Kirche, die Sven van Dyk maßgeblich mitorganisiert hat und deshalb unbedingt daran teilnehmen möchte.

1. Lebuser Klaviernacht findet parallel zum Empfang statt

Zusammen mit der Evangelischen Kirchengemeinde Frankfurt (Oder)-Lebus richtet das Team aus dem Mehrgenerationentreff „Wir für Lebus“, zu dem auch Sven van Dyk gehört, die 1. Lebuser Klaviernacht in der Kirche am Bischofsplatz aus. Beginn ist um 18 Uhr. „Das ist mir natürlich wichtiger“, begründet er die Absage an den Bundespräsidenten.

Für diesen besonderen Abend konnten die Veranstalter Julian Lentz gewinnen. Der 25-Jährige lernte schon mit vier Jahren an der Musik- und Kunstschule Schwedt, wo er heute unterrichtet. Wie es zu dem Projekt in Lebus gekommen ist, beschreibt der Pianist als „eine ganz kuriose Geschichte.“

Idee entstand ganz spontan in Angermünde

Im Juni habe es in Angermünde eine Feier gegeben, zu der sowohl van Dyks als auch Julian Lentz eingeladen waren. Der Musiker hatte sein E-Piano dabei, spielte immer mal wieder darauf. „Das fand Sven so toll, dass er ganz spontan der Idee für die Klaviernacht hatte“, berichtet er.

Es dauerte nicht lange und dem Pianisten wurden einige Termine vorgeschlagen. „Wir konnten uns ziemlich schnell auf ein Datum einigen“, erzählt Julian Lentz. Innerhalb weniger Wochen haben die Mitglieder des Vereins um den Lebuser Mehrgenerationentreff und die Kirchengemeinde die Klaviernacht dann vorbereitet. „Julian wird sogar von Piano-Schulz ein Flügel in die Kirche gestellt“, betont van Dyk.

1. Lebuser Klaviernacht: Der Pianist Julian Lentz spielt in der Kirche am Bischofsplatz.

© Foto: Dr. Florian Uhlig

Musik von Chopin und van Beethoven

Darauf wird zunächst Maximilian Hryniszak, ein Schüler von Julian Lentz spielen. Der 13-Jährige wartet in den ersten zwanzig Minuten mit Chopin und polnischen Tänzen auf. Mit „einer Mischung aus bekannten Liedern“ übernimmt dann Julian Lentz. Er trägt zum Beispiel „Für Elise“ von Ludwig van Beethoven oder die „Ballade pour Adeline“ von Richard Clayderman vor. Aber auch „tiefer in die Klassik gehen, wo ich herkomme“, wolle der junge Pianist. So könnten sich die Gäste auf Stücke von Frédéric Chopin freuen.

Einen Großteil der Klaviernacht in der Kirche Lebus wolle der Künstler aber mit Improvisationen gestalten. Julian Lentz: „Das, was mir gerade einfällt, auf die Tasten übertragen.“ Bekannt sei das vor allem aus dem Jazz. „Aber das geht auch in der Klassik sehr gut“, findet der 25-Jährige. „Das ist meine große Leidenschaft.“