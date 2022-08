Fest-Ausrichterin und Glücksfee: Die Landtagsabgeordnete und Vorsitzende des CDU-Kreisverbandes MOL, Kristiy Augustin (l.), verteilte am Sonntag (21. August) an die Besucher kostenlose Tombola-Lose beim großen Familienpicknick auf dem Flugplatz in Neuhardenberg. Da griffen Carolin Heinze aus Seelow (v.l.) und die beiden achtjährigen Freundinnen Ottilie und Fatima gerne zu. Doch wer holte sich den Hauptgewinn – einen Rundflug? © Foto: Steffen Adam