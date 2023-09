Der Haustiergarten-Tag in Mallnow soll nicht nur ein Familienfest von vielen in der Region sein. Es soll allen Besuchern – kleinen und großen – in Erinnerung bleiben. Das ist ein Anspruch, den die Mitglieder vom Dorfentwicklungsverein „Malnowe“ als Betreiber des Geheges, an ihr eigenes Organisationstalent haben. Im vorigen Jahr hatten sie Falkner Michael Brannaschk, dessen ausgebildeter Adler den heimischen Bewohnern des Haustiergartens wie Kaninchen, Ziegen, Pony den Rang abgelaufen hatte. Welche Überraschungen sind für den diesjährigen Haustiergarten-Tag geplant?

„Der Haustiergarten-Tag in Mallnow am Sonnabend steht in einem besonderen Licht“, sagt Christian Woitke, Vorsitzender des Dorfentwicklungsvereins, über den 23. September. Denn die Vereinsmitglieder möchten sich „bei allen Förderern, Paten und Freunden bedanken, die dem Haustiergarten tatkräftig zur Seite stehen “. Neben der Möglichkeit, heimische und bedrohte Tierrassen zu streicheln und zu bestaunen, durch den liebevoll gepflegten Haustiergarten mit kleinen Kräuter- oder Lernecken zu schlendern, können Besucher auch Kulinarik erleben.

Falkner Michael Brannaschk und Adler Leif sind beim Haustiergarten-Tag 2022 gut angekommen.

© Foto: Stephanie Steffen

Gemeinsames Essen in Mallnow

Dafür sorgt das Konzept der Weißen Landtafel aus Döbberin. Dahinter stecken Freunde von gutem und schmackhaftem Essen, die ihren Fokus auf nachhaltige Ernährung gerichtet haben. Diese Interessengemeinschaft hatte sich im Sommer 2018 gegründet, um eine Aktion ins Leben zu rufen, die nicht nur Menschen Freude bereitet, sondern mit der Zusammengehörigkeitsgefühl sowie regionale Kultur und Tradition gestärkt werden können. Mittlerweile ist daraus ein Verein geworden.

Wie die Weiße Landtafel funktioniert, haben die Akteure auf der Website so beschrieben: „An einer langen Tafel in schöner Natur, haus- und handgemachte Speisen von Menschen aus unterschiedlichen Gemeinden und Regionen probieren und genießen.“ Aber auch „Rezepte neu entdecken, sich dabei austauschen und kennenlernen.“ Denn die Mitglieder seien überzeugt: „Essen und Trinken verbindet Menschen. Und schafft die Bürgernähe“.

Helke Baltz, Gründerin der Weißen Landtafel Döbberin, und Christian Woitke, Vorsitzender vom Dorfentwicklungsverein „Malnowe“, testeten in der vorigen Woche, wo im Haustiergarten die lange Tafel am besten stehen soll. Auf dem Tisch ist am Sonnabend, 23. September, viel Platz für die von den Besuchern mitgebrachten Speisen.

© Foto: Heike Woitke

Weiße Landtafel im Haustiergarten Mallnow

Am Sonnabend, 23. September, wird die Weiße Landtafel nun auf dem Gelände des Haustiergartens Mallnow aufgebaut. „Jeder ist herzlich eingeladen, selbstgemachte Speisen auf der langen Weißen Landtafel zu präsentieren“, so Gründerin und Vereinsvorsitzende Helke Baltz. „Vom Tischnachbarn probieren, Rezepte austauschen und inmitten der herrlichen Natur, gleich neben den Adonishängen, miteinander ins Gespräch kommen.“ Aus Nachhaltigkeitsgründen bittet sie darum, an eigenes Geschirr und Besteck zu denken.

„Für den Dorfentwicklungsverein ist es eine große Freude, dass die Weiße Landtafel mit an Bord ist“, betont Christian Woitke. „Das ist eine sympathische Symbiose“, findet er. Nachhaltigkeit, Regionalität, Kultur und Tradition stünden sowohl beim Dorfentwicklungsverein als auch bei der Weißen Landtafel im Mittelpunkt. Helke Baltz: „Die Freunde der Weißen Landtafel unterstützen seit 2018 gute Dinge, die Menschen bewegen und helfen.“ Zuletzt war die Weiße Landtafel für das Kinderhospiz „Löwenkinder“ in Frankfurt (Oder) ausgerichtet worden. „In diesem Jahr lenken wir den Fokus auf den Erhalt des Haustiergartens“, kündigt sie gegenüber dieser Zeitung an.

Synchronsprecherin von Sarah Jessica Parker liest

Zum Auftakt für den Haustiergarten-Tag ist ab 14 Uhr ein evangelischer Erntedank-Gottesdienst in der Kirchenruine mit anschließendem Umzug durch Mallnow geplant. Kinder, Jugendliche und Erwachsene können sich dann um 15 Uhr im Haustiergarten treffen. Mit Ponyreiten, Herbst-Basteln, Spielmobil, Hüpfburg und Besichtigungen von Naturscheune oder Strohsack wollen die Veranstalter von Dorfentwicklungsverein „Malnowe“ für Abwechslung sorgen.

Als Überraschungsgast kündigt Helke Baltz die Berliner Schauspielerin und Autorin Irina von Bentheim an. Sie ist die deutsche Synchronstimme zahlreicher internationaler Weltstars wie Robin Wright („Claire Underwood“ in „House of Cards“) und Sarah Jessica Parker, die die Carrie Bradshaw in „Sex in the City“ verkörpert. Den Gästen im Haustiergarten bietet Irina von Bentheim eine literarische Einlage, die laut Helke Baltz „verspricht, unterhaltsam zu werden“.

Info: Der Eintritt ist kostenfrei. Um Spenden für den Haustiergarten werden gebeten.