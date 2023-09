In der Schaumosterei in Letschin wird aus Obst vitaminreicher Saft ohne Zuckerzusatz. Joachim Merten (rechts) hat 250 Kilogramm eigene Ernte von seiner Streuobstwiese zur Verarbeitung gebracht. Der daraus gepresste Most wird aber nicht in Flaschen abgefüllt. © Foto: Bettina Winkler