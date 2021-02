„Erschreckend, was hier so zusammenkommt“, sagt Monika Krytzner und lässt eine leere Flasche in den von Fritz Bornstück aufgehaltenen Müllsack verschwinden. Zusammen mit weiteren Freiwilligen aus Buckow, Altfriedland und der Bungalow-Siedlung an der B 167 sammeln sie Abfall und Unrat am Altfr...