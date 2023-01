Zu Beginn eines jeden Jahres lädt der Bundespräsident Bürger aus allen Bundesländern, die sich um das Gemeinwohl besonders verdient gemacht haben, zum Empfang in das Schloss Bellevue – eine Tradition, an der Frank-Walter Steinmeier festhält. Zu den 70 Eingeladenen gehörte am 10. Januar (Dien...