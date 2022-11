Wer den Ostrock der 1970er-Jahre kennt, der kann „Wer die Rose ehrt“ mitsingen. Am Sonnabend, 19. November, ist dazu in Lebus bei Frankfurt (Oder) Gelegenheit, wenn die DDR-Ostrock-Kultband mit Sänger Thomas „Monster“ Schoppe aufspielt. Aber sie sind nicht die Einzigen, die im Kulturhaus zu hören sein werden. Denn wenn der Verein „Live in Reitwein“ ein Konzert organisiert, ist da immer reichlich Musik drin – und wird für Fans handgemachter Musik ein abendfüllendes Programm. Gibt es noch Karten?

Die Ostrock-Kultband Renft ist durch Ohrwürmer wie „Wer die Rose ehrt“ und „Apfeltraum“ bekannt. Gegründet wurde die Gruppe bereits 1958 und galt zu DDR -Zeiten wegen ihrer sozialkritischen Texte sogar ab 1975 als offiziell verboten. Doch Legenden sterben nie – Renft gibt es noch immer, während die DDR längst Vergangenheit ist.

64 Jahre Renft: Sänger „Monster“ ist immer noch dabei

Endlich wieder live zu erleben: Die DDR-Kultband Renft tritt in Lebus auf - natürlich sind auch Thomas „Monster" Schoppe (Sänger, Gitarrist) und Gisbert „Pitti" Piatkowski (Gitarrist) als langjährige Bandmitglieder mit dabei.

© Foto: Michael Uy Einzig noch aus der Ur-Besetzung verblieben ist Sänger und Gitarrist Thomas „Monster“ Schoppe. Bekannt ist vielen auch Gisbert ‚Pitti‘ Piatkowski (Gitarre). Bass spielt Peter Rasym und am Schlagzeug sitzt Olaf-Peter Olli“ Becker – ein gebürtiger Neuruppiner, der auch lange bei Hansi Biebl spielte.

„Wir werden es angehen, liebe Live In Reitwein-Freundinnen und Freunde!“, verkündet Wolfgang Conrad gemeinsam mit Thomas Rosslau, vom gleichnamigen Verein . Seitdem dieser seit 2019 keine eigene Location im kleinen Dorf Reitwein des Amtes Lebus mehr hat, um Konzerte stattfinden zu lassen, organisiert der 1994 gegründete Verein nun Konzerte und Festivals wie in Groß Lindow und bucht sich für „Live in Reitwein“-Abende in Kulturhäuser der Region ein.

Live-in Reitwein: Erstes Indoor-Konzert seit drei Jahren

So auch am Sonnabend in Lebus. Dort wird es das 121. Konzert sein, das „Live in Reitwein“ auf die Beine gestellt hat. Endlich wieder nach Corona. „Das wird unsere erste wirkliche Indoor-Veranstaltung nach drei Jahren sein. Wir hoffen, dass die Fans trotz Widrigkeiten und etlicher anderer Kulturtermine den Weg zu uns ins Kulturhaus Lebus finden“, erklärt Conrad gegenüber MOZ.de.

Zuversichtlich fügt er an: „Ein Besuch z.B. in Schöneiches Kulturgießerei neulich hat uns gezeigt, dass Clubveranstaltungen sehr gut besucht sein können, auch wenn man in gut informierten Musikzeitschriften leider von allgemein massiven Besucherrückgängen lesen muss.“

Wo kann man parken und gibt es genug zu trinken?

Dass das Lebuser Kulturhaus am Sonnabend voll werden wird, darauf hoffen die Vereins-Aktiven. Und sie nutzen ihre Kontakte aus alten Zeiten, konnten dadurch Renft wieder ins Oderland holen. Der Konzert-Abend beginnt am Sonnabend bereits um 19 Uhr mit dem Einlass. Für typische Getränke wie Bier und Schnaps, aber auch Wein und Sekt wird gesorgt. Für Hungrige auch mit einem Imbiss. Parkplätze sind am Kulturhaus ausreichend vorhanden. Gerade erst eine Woche zuvor waren die Narren vom LCC hier mit ihrer 90er-Jahre-Party gerne Gastgeber.

Akustik Rock Trio heizt als Vorband ein

Spielt beim Renft-Konzert in Lebus als Vorband: Das Akustik Rock Trio.

© Foto: Daniel Winkler Ab 20 Uhr wird am Sonnabend als Vorband das „Akustik Rock Trio“, bestehend aus Sängerin Katja Neumann sowie den Gitarristen Daniel Werner und Erik Sommer, auf der Bühne stehen. „Akustisch. Echt. Und auf jeden Fall erfrischend anders“, beschreibt Conrad deren Musik. Neben stilvoll arrangierten Akustik-Coverversionen offeriere das Trio aus der Lausitz und Dresden auch zunehmend eigene Songs. „Das charismatische Deep Purple-Cover von „Child In Time“ erreichte bei youtube bislang über zwei Millionen Aufrufe.“

Renft steht ab 21.30 Uhr auf der Bühne

Auch im Alter noch gern auf der Bühne: Renft-Gründer Thomas „Monster“ Schoppe.

© Foto: Michael Uy Um 21.30 Uhr wird dann Renft das musikalische Zepter übernehmen. „Die Kultband einer ganzen Generation im Osten der Republik mit dem verbliebenen Sänger und Gitarristen Thomas ‚Monster‘ Schoppe tourt zurzeit erfolgreich mit ihrem akustischen Set durch die Lande. Zwischendurch aber gibt sie bei uns ein Extra-Konzert mit voller Power“, freut sich Conrad.

Wo es die Karten gibt

Die Tickets für den Abend mit beiden Bands kosten im Vorverkauf 30 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühr und an der Abendkasse 35 Euro. Es gibt noch Tickets für den Konzert-Abend. Karten sichern kann man sich vorab schon in Lebus beim Lebuser Blumenmädchen (Frankfurter Str. 7), in Frankfurt (Oder) bei der Deutsch-Polnischen Tourist Information (Große Oderstr. 29), in Seelow beim Multi-Service Bärmann (Pfirsichstr. 1), in Eisenhüttenstadt bei der Naturheilpraxis Quenzel (Lindenalle 30) sowie in der Fürstenwalder Touristinformation (Mühlenstr. 1) und im Bad Saarower Reisebüro Wolff (Bahnhofsplatz 1).