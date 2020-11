Beim Saisonabschluss des Buschdorfer Markttreibens: Die Gemeinde Zechin übergab am Reformationstag diesjährige Auszeichnungen für schmucke Grundstücke in den drei Ortsteilen - v.l. an die Friedrichsauer Anita Pieper und Erwin Klempin durch Ortsvorsteherin Brunhilt Schalau, in der Mitte an die Buschdorfer Michael und Beate Oelsch durch Ortsvorsteherin Karin Finsel, daneben Gemeinde-Bürgermeister Dieter Rauer sowie die Zechiner Maria Halw und Patrick Rosski nebst Kindern sowie Ortsvorsteher Robert Lehmpfuhl. © Foto: Cornelia Link-Adam