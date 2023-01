Der Prozess am 16. Dezember 2022 im Landgericht Frankfurt hat bei den Opfern des heute 26-jährigen, mutmaßlichen Straftäters Marvin H. erneut all das wieder wach gerufen, was er ihnen als ihr vertrauter Fußballtrainer in Seelow angetan haben soll. Erneut waren sie beim öffentlichen Verlesen der...