Dem Aufruf, die Solarprojekte interessierter Investoren zu hinterfragen, folgten am 29. August zahlreiche Einwohner der Gemeinde Zeschdorf. In einem Appell an die Gemeindevertreter forderten sie, die bereits gefassten Aufstellungsbeschlüsse zu Bebauungsplan und Änderung des Flächennutzungsplans f...