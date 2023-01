Wie hat sich an den Tankstellen in Polen die Erhöhung der Mehrwertsteuer von acht auf 23 Prozent ausgewirkt? Auf den Kassenbons sind die zusätzlichen Kosten bereits ausgewiesen. Zudem stieg die Verbrauchssteuer, die pauschal für jeden Liter getankten Kraftstoff anfällt. Für Benzin wurde der Verbrauchsteuersatz pro Liter von 1,413 Złoty (30 Cent) auf 1,529 Złoty (33 Cent) und für Diesel von 1,104 Złoty (24 Cent) auf 1,160 Złoty (25 Cent) erhöht.

Doch die Literpreise zum Beispiel in Küstrin/Kostrzyn sind aktuell noch auf Vorjahresniveau. In der polnischen Grenzstadt lagen sie am Mittwoch zwischen 1,40 und 1,44 Euro für den Liter Super-Benzin und bei 1,63 für den Liter Diesel. Das entspricht in etwa den Preisen, die MOZ.de zum Jahresende genannt hatte. Das macht immer noch eine Einsparung von rund 30 Cent je Liter im Vergleich zu den Preisen in Deutschland aus. Ob sich das für die Kunden lohnt, hängt natürlich von vielen Faktoren ab.

Mitunter lassen sich die polnischen Tankstellen aber auch spezielle Rabattaktionen einfallen, um Kunden zu halten. So auch an der Stancja Shell in Chryzyno, das unmittelbar südlich der alten Küstriner Festuneg liegt, aber schon zur benachbarten Gemeinde Goryza/Göritz gehört. Wer dort nicht auf Selbstbedienung besteht, sondern den Tankwart gewähren lässt, der erfährt davon, dass dort immer dienstags ein spezieller Rabatt gewährt wird. Dann kostet das bei Shell V-Power bezeichnete Benzin genau so viel wie der Liter Normalbenzin. „Ist besser für Motor“, meint der freundliche Tankwart.