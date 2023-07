Geplant war, vom 26. Juni bis zum 25. August Bauarbeiten auf der K6406 durchführen zu lassen. Auf der Kreisstraße ist eine Deckenerneuerung notwendig geworden – von Kilometer 0,530 bis Kilometer 4,362, also vom Ortsausgang Genschmar bis zur Ortslage Zechin. „Die Arbeiten finden unter Vollsperrung statt“, informierte Kreissprecher Thomas Berendt bereits Mitte Juni. Pendler hatten sich darauf eingestellt, zwei Monate lang eine Umleitung fahren zu müssen. Jetzt kommt alles anders. Die Bauarbeiten verzögern sich.

Laut Rainer Schinkel, Beigeordneter in der Kreisverwaltung, soll es in dem Bereich vier Schützengräben und einen Bombentrichter geben, die auch die Fahrbahn berühren. Deshalb war es erforderlich, eine Munitionssuche auf dem gesamten Fahrbahnbereich in entsprechender Tiefe durchzuführen, was zeitlich und organisatorisch eine veränderte Baudurchführung zur Folge hatte.