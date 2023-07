Am Samstagnachmittag, 8. Juli, kam es auf der Landstraße 33 zwischen Golzow und Gorgast zu einem schweren Verkehrsunfall. Die Fahrerin und drei ebenfalls im Unfall-Fahrzeug befindliche Kinder wurden so schwer verletzt, dass sie zur Notbehandlung in umliegende Krankenhäuser geflogen wurden. Eines der Kinder ist acht, zwei sind 13 Jahre alt. Die Straße musste für ca. 3,5 Stunden voll gesperrt werden.

Eine 35-jährige Fahrerin hatte am Samstag um 15.45 Uhr mit ihrem Pkw Peugeot einen Traktor mit Anhänger überholt. Dabei kam sie aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Nach derzeitigem Erkenntnisstand sind alle Beteiligten außer Lebensgefahr, informiert die Polizei.