Sie ist eine der beliebtesten Aktionen im Frühjahr in Dolgelin bei Seelow : Die Adonisröschenwanderung. Hunderte Besucher haben sich an den Oderhängen in den Vorjahren schon bei geführten Touren an den gelbleuchtenden Blüten erfreut. Recken sie ihre Köpfchen aus dem Gras, ist der Frühling endl...