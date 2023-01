Sich in Gemeinschaft zum neuen Jahr zu treffen und dabei mit Bratwurst und Glühwein beim Blick in die Flammen Abschied vom ausgedienten Weihnachtsbaum zu nehmen, das ist nach langer Corona-Pause auch an den beiden nächsten Wochenenden im Januar möglich. MOZ.de bietet Ihnen eine Übersicht der Termine zum Weihnachtsbaum-Verbrennen, welche die Feuerwehren durch Plakate oder über Facebook sowie Ämter und Gemeinden auf ihren Internet-Homepages veröffentlicht haben (Stand: 9. Januar).



■ Die Feuerwehr in ab 17.30 Uhr zum Neujahrsfeuer auf den Dorfplatz ein. Mit Glühwein und Leckerbissen vom Grill wird bis 23 Uhr gefeiert. Freitag, 13. Januar:■ Die Feuerwehr in Altranft lädt bereits am Freitagabendzum Neujahrsfeuer auf den Dorfplatz ein. Mit Glühwein und Leckerbissen vom Grill wird bis 23 Uhr gefeiert.



■ Der ab 17 Uhr das 12. Weihnachtsbaum-Verbrennen am Schweizerhaus in bis 10 Uhr gut sichtbar an den Straßenrand legen. Abschied von der Tanne: Am Schweizerhaus in Seelow lagen am Samstagvormittag, 7. Januar, schon die ersten an diesem Tag eingesammelten Weihnachtsbäume für die Verbrennungs-Aktion am 14. Januar. Heimatverein, Firma Schuckar GmbH und Jugendfeuerwehr waren über Stunden unterwegs – und sammeln auch nochmal direkt am Abbrenntag ab 10 Uhr im Stadtgebiet von Seelow ein.

© Foto: Cornelia Link-Adam Sonnabend, 14. Januar:■ Der Heimatverein Schweizerhaus veranstaltet am Sonnabenddas 12. Weihnachtsbaum-Verbrennen am Schweizerhaus in Seelow . Ab 18 Uhr wird das Feuer entzündet. Es gibt Glühwein, Grillwurst, Bier und alkoholfreie Getränke. Zuvor werden, gemeinsam mit der Jugendfeuerwehr, nochmal abgeschmückte Tannen in der Stadt eingesammelt. Dafür sollte man sie

ab 17 Uhr auf den Sportplatz ein. Um das Weihnachtsbaum-Verbrennen kümmert sich die Freitag, 13. Januar, ab 13 Uhr vom Straßenrand abgeholt – auch aus der Bahnhofssiedlung. ■ Vereine und die Gemeinde Golzow laden am Sonnabendauf den Sportplatz ein. Um das Weihnachtsbaum-Verbrennen kümmert sich die Feuerwehr . Für das leibliche Wohl der Besucher wird gesorgt. Die Kinder bekommen eine Extra-Wurst am Spieß zum Selber-Brutzeln über kleinen Lagerfeuern, informiert Bürgermeister Frank Schütz. Völlig abgeschmückte Weihnachtsbäume werden am– auch aus der Bahnhofssiedlung.

14. Januar ab 17 Uhr das Weihnachtsbaumverbrennen auf dem alten Sportplatz in Zechin. ■ Der Feuerwehrverein Zechin veranstaltet mit der Ortswehr amdasauf dem alten Sportplatz in Zechin.

ab 16 Uhr Jung und Alt auf den Dorffestplatz nach Groß Neuendorf (Poststraße) ein. Darauf macht die ■ Zum Winterfeuer lädt der Ortsbeirat von Groß Neuendorf am SonnabendJung und Alt auf den Dorffestplatz nach Groß Neuendorf (Poststraße) ein. Darauf macht die Gemeinde Letschin aufmerksam.

14. Januar ab 18 Uhr am 9 bis 11 Uhr werden die Bäume von der Haustür abgeholt. Jeder abgegebene Baum wird gegen einen Gutschein für einen Glühwein mit Schuss getauscht, wird betont. ■ Das 11. Sachsendorfer Knutfest steigt amam Bürgerhaus . Die örtliche Feuerwehr freut sich mit Getränken und Grillspezialitäten auf Besucher. Vonwerden dievon der Haustür. Jeder abgegebene Baum wird gegen einen Gutschein für einen Glühwein mit Schuss getauscht, wird betont.

ab 18 Uhr. Musik spielt das ■ Zum 14. Neujahrsfeuer lädt die Interessengemeinschaft Feuerwehr Wriezen am 14. Januar auf den Schützenplatz von Wriezen ein. Die Zusammenkunft am großen Lagerfeuer mit Glühwein und Grillwürsten beginnt. Musik spielt das Tanz- und Blasorchester Schulzendorf . „Wer seinen Weihnachtsbaum mitbringt, bekommt einen Glühwein gratis“, so die Veranstalter.

ab 16 Uhr nach Gersdorf ein. Es gibt Bratwurst, Rostbrätl, Glühwein, Bier und Stockbrot. Bis 9 Uhr müssen alle Bäume in Kruge, Gersdorf und Neugersdorf vor dem Grundstück liegen. Sie werden von den Kameraden abgeholt. ■ Der Förderverein der Feuerwehr Kruge-Gersdorf und die Löschgruppe Kruge/Gersdorf ladennach Gersdorf ein. Es gibt Bratwurst, Rostbrätl, Glühwein, Bier und Stockbrot.müssen allein Kruge, Gersdorf und Neugersdorf. Sie werden von den Kameraden abgeholt.



■ Ein Traditions- und Brauchtumsfeuer mitsamt Verpflegung veranstaltet die ab 18 Uhr auf dem Backenberg. Von 13 bis 16 Uhr können Baum- und Strauchschnitt, Baumstämme und Nadelbäume am Abbrandplatz (Dorfteich) abgelegt werden. Eine Aufsichtsperson der Wehr wird mit vor Ort sein, wird betont. Sonnabend, 21. Januar:■ Ein Traditions- und Brauchtumsfeuer mitsamt Verpflegung veranstaltet die Freiwillige Feuerwehr Marxdorf am Sonnabendauf dem Backenberg. Vonkönnen- und Strauchschnitt, Baumstämme und Nadelbäume am. Eine Aufsichtsperson der Wehr wird mit vor Ort sein, wird betont.