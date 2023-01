Durch die Corona-Pandemie fand das Prozedere teils nur schriftlich und nach Anmeldung statt, nun können in den beiden Grundschulen des Amtes Seelow-Land die künftigen Erstklässler auch wieder in Präsenz für das neue Schuljahr angemeldet werden. Die beiden Bildungseinrichtungen haben ihre Termine veröffentlicht – und Eltern der Abc-Schützen sollten sich sputen.

Die Anmeldung der Kinder für die 1. Klasse des Schuljahres 2023/24 findet für den Amtsbereich Neuhardenberg – dazu gehören die Gemeinden Neuhardenberg, Gusow-Platkow und auch Märkische-Höhe – am 10., 11. und 12. Januar 2023 in der Grundschule „Am Windmühlenberg“ in Neuhardenberg statt. Darauf weist Schulleiterin Petra Arendt hin und bittet die Eltern der künftigen Abc-Schützen, zur Anmeldung im Hause einen Termin zu vereinbaren. „Sie erreichen uns täglich von 8 bis 14 Uhr unter Tel. 033476 263.“