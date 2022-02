Die Familien-Spielshow „Klein gegen Groß – das unglaubliche Duell“ mit Moderator Kai Pflaume in der ARD gehört seit 2011 fest zum Sendeplan. Die Sendung ist fast genauso so alt, wie eins ihrer aktuellen Talente aus Neuenhagen , das am Sonnabend, 19. Februar, im Fernsehen zu sehen sein wird.