Baustelle bringt Helfer und Bedürftige in schwierige Lage

Armut in Altlandsberg

Der Verein „Helfen-Hilft“ in Altlandsberg ist für über 170 Menschen Anlaufpunkt für Lebensmittel und mehr. Doch die Bauarbeiten in der Altstadt erschweren es Bedürftigen, die Angebote in Anspruch zu nehmen.