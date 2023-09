Mitten in der Nacht erschütterte eine heftige Explosion Neuenhagen bei Berlin. Wie Zeugen berichten, hat es dort gegen drei Uhr am Samstagmorgen (30. September) einen lauten Knall gegeben. Zwei Fahrkartenautomaten am S-Bahnhof in der Eisenbahnstraße waren das Ziel der Täter, die die Explosionskraft offenbar unterschätzten.

Alarmiert wurden die Beamten kurz nachdem es zu der Explosion kam. Zeugen wurden durch den lauten Knall wach und eilten sofort zum Bahnhof.

Täter durch Sprengung schwerst verletzt

Dort bot sich den Zeugen ein Bild der Verwüstung. Die Kraft der Explosion war so stark, dass die Fahrkartenautomaten regelrecht zerfetzt wurden. Im gesamten Bahnhofsumfeld lagen Trümmerteile der Fahrtkartenautomaten herum. Einer der mutmaßlichen Täter versuchte noch vom Tatort zu flüchten, wurde jedoch nicht weit entfernt von einem der Zeugen festgehalten.

Durch die Wucht der Explosion sind die Fahrkartenautomaten regelrecht zerfetzt worden.

© Foto: Dennis Lloyd Brätsch

Ein weiterer mutmaßlicher Täter wurde im Gleisbett der S-Bahn gefunden. Wie ein Dienstgruppenleiter von der Polizeiinspektion Märkisch-Oderland mitteilt, sind die beiden mutmaßlichen Täter bei der Explosion schwer verletzt worden.

Beide Täter mussten von Notärzten behandelt werden

Nach Informationen der MOZ mussten die beiden 15-Jährigen vor Ort durch Rettungskräfte und einen Notarzt behandelt werden. Anschließend wurden die beiden schwer verletzten Jugendlichen in das Unfallkrankenhaus nach Marzahn verbracht, wo sie notoperiert werden mussten.

Möglicherweise, so die bisherigen Erkenntnisse, könnten die mutmaßlichen Täter von Explosion überrascht worden sein. Zuvor hatten sie offenbar ein Sauerstoff-Acetylen-Gemisch in einen der Automaten geleitet, dieses habe dann offenbar sofort umgesetzt.

Landeskriminalamt ermittelt zur Explosion in Neuenhagen

Entschärfer der Bundespolizei kamen am Samstagmorgen ebenfalls zum Einsatz, um den Tatort zu untersuchen. Eine weitere Gefahr wurde ausgeschlossen. Ermittler des Landeskriminalamtes Brandenburg ermitteln nun zu dem Fall und sicherten vor Ort Spuren.

Kriminaltechniker des Landeskriminalamtes sicherten Spuren am Tatort. Der Bahnhof war bis zum Nachmittag gesperrt.

© Foto: Dennis Lloyd Brätsch

Der Verkehr auf der S-Bahnlinie 5 war bis zum Nachmittag unterbrochen. Mittlerweile soll der Verkehr wieder fließen.