Seit gut eineinhalb Jahren hängt das Vorhaben in der Schwebe. Am 26. Januar 2017 hatte die Gemeindevertretung den Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan (BP 33) zu dem Gelände an der Akazienstraße gefasst, im Juni 2021 war der Fortgang des Verfahrens vorerst gestoppt worden. Daraufhin hat...